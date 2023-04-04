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7'li koalisyonda ortak liste krizi! CHP ile HDP arasında sır protokol

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 11:02
CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıkları ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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