7'li koalisyonda ortak liste krizi! CHP ile HDP arasında sır protokol

CHP ile HDP hangi şartlarda anlaştı? HDP'nin ihanet bildirgesine Kılıçdaroğlu tamam mı dedi? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıkları ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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