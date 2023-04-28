28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 7’li koalisyon resmiyet kazandı! HDP: Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

7’li koalisyon resmiyet kazandı! HDP: Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 15:59
7’li koalisyon resmiyet kazandı. HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7’li koalisyon resmiyet kazandı!
7’li koalisyon resmiyet kazandı!
Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor?
Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor?
İşte Sudan’da saldırıya uğrayan uçak
İşte Sudan'da saldırıya uğrayan uçak
Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?
Orman varlığı 20 yılda nereye geldi?
Adıyaman’da enkaz kaldırma tamamlandı!
Adıyaman'da enkaz kaldırma tamamlandı!
Türkiye’nin Asya politikası nasıl işledi?
Türkiye’nin Asya politikası nasıl işledi?
İBB’nin ihmali mi var?
İBB'nin ihmali mi var?
Almanya’dan Kılıçdaroğlu’na yalanlama
Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama
Çalışmalarına Külliye’de devam ediyor
Çalışmalarına Külliye'de devam ediyor
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
Boş tankerle buraya geldiler
"Boş tankerle buraya geldiler"
Daha Fazla Video Göster