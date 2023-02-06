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7,7’lik depremin ardından 7,5’lik yeni deprem! A Haber canlı yayınında yaşadığı dehşeti anlattı: Tam 3 kişiye canlı ulaşacaktık...

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 13:52
Son dakika deprem haberi... 7,7’lik depremin ardından 7,5’lik yeni deprem meydana geldi. A Haber ekibi o anlara canlı yayında yakalandı. Arama çalışmalarına devam eden ekipler yaşadıkları korkunç anları A Haber canlı yayınında anlattı. Görevli, "3 kişiye canlı ulaşacaktık tam. Tam kurtaracaktık sarsıntı başlayınca çıkmak zorunda kaldık mecburen" dedi.
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3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
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