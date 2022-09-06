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6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP'de panik büyüdü! Gürsel Tekin'i konuşturan...

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 14:29
Millet İttifakı'nda FETÖ'ye af dışındaki konularda gerilim var. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklaması 6'lı masayı karıştırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "ben hazırım" çıkışı ile kimlere mesaj yolladı? Aday Kılıçdaroğlu mu, Gül mü? Gazeteci Bülent Erandaç ve Murat Özer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
6lı masa Kılıçdaroğlunun aday yapar mı? 6'LI MASA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY YAPAR MI?

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6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı?
6'lı masa Kılıçdaroğlu'nun aday yapar mı?
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