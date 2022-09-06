06 Eylül 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP'de panik büyüdü! Gürsel Tekin'i konuşturan...
Millet İttifakı'nda FETÖ'ye af dışındaki konularda gerilim var. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklaması 6'lı masayı karıştırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "ben hazırım" çıkışı ile kimlere mesaj yolladı? Aday Kılıçdaroğlu mu, Gül mü? Gazeteci Bülent Erandaç ve Murat Özer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.