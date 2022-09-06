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6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP'de panik büyüdü! Gürsel Tekin'i konuşturan...

Millet İttifakı'nda FETÖ'ye af dışındaki konularda gerilim var. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık açıklaması 6'lı masayı karıştırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "ben hazırım" çıkışı ile kimlere mesaj yolladı? Aday Kılıçdaroğlu mu, Gül mü? Gazeteci Bülent Erandaç ve Murat Özer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 14:36
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6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması CHP ile İYİ Parti arasında krize neden olurken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa, ben hazırım" çıkışı yaptı.

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6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

Kılıçdaroğlu'ndan bu sefer de başka bir açıklama geldi. CHP lideri, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi.

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6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "ben hazırım" çıkışı ile kimlere mesaj yolladı? Aday Kılıçdaroğlu mu, Gül mü? Gazeteci Bülent Erandaç ve Murat Özer, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

"MASANIN ALTINDA HDP VAR"

Gazeteci Bülent Erandaç: Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları 6-7 aydan beri yapıyor. 6 aydan beri toplanan 6+1, masanın altında HDP var. HDP ile de bütün ilişkileri CHP'de Oğuz Kaan Salıcı teşkilat başkanı kuruyor.

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6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

CHP'DE BÜYÜK PANİK

Kemal Bey 6 toplantısından sonra kamuoyundan gelen büyük bir baskı var. Aday belirleyemiyorlar. Çünkü kendisi umduğu desteği henüz alamadı. Alamadığını görüyor bu arada da son çıkış yapıldı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül ismini attı. Böylece panik CHP'de büyüdü.