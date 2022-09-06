6’lı masa Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday yapar mı? Çarpıcı sözler: CHP’de panik büyüdü! Gürsel Tekin’i konuşturan...

CHP'DE BÜYÜK PANİK

Kemal Bey 6 toplantısından sonra kamuoyundan gelen büyük bir baskı var. Aday belirleyemiyorlar. Çünkü kendisi umduğu desteği henüz alamadı. Alamadığını görüyor bu arada da son çıkış yapıldı Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül ismini attı. Böylece panik CHP'de büyüdü.