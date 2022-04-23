23 Nisan 2022, Cumartesi
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6'lı masa ittifakı 24 Nisan'daki toplantıda ne konuşacak?
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Millet İttifakı'nın bugün gerçekleştireceği altılı masa toplantısında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda çok istekli olduğunu söylerken önündeki iki engeli de paylaştı. İşte detaylar...