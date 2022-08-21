21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 6'lı Masa adayını neden belirleyemiyor?

6'lı Masa adayını neden belirleyemiyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2022 11:13
Şubat ayından bu yana 30 kez baş başa görüşüp beş kez de yuvarlak masa etrafında toplanan muhalefet liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya gelecek. Peki toplantıdan aday ismi çıkacak mı, hangi konular ele alınacak? Ayrıntıları A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.
6’lı Masa adayını neden belirleyemiyor?
6'lı Masa adayını neden belirleyemiyor?
Zincirleme felaket! 35 ölü, 57 yaralı
Zincirleme felaket! 35 ölü, 57 yaralı
Başkan Erdoğan’a şiir hediye etmişti! İşte hikayesi
Başkan Erdoğan’a şiir hediye etmişti! İşte hikayesi
PKK’nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
Erdoğan Manisa’nın üzüm bağlarında
Erdoğan Manisa'nın üzüm bağlarında
Mardin’deki kazadan yeni görüntüler!
Mardin'deki kazadan yeni görüntüler!
Mardin’deki kaza nasıl oldu?
Mardin'deki kaza nasıl oldu?
Mardin’de freni patlayan TIR dehşet saçtı!
Mardin'de freni patlayan TIR dehşet saçtı!
Başkan Erdoğan kuru üzüm alım fiyatını açıkladı
Başkan Erdoğan kuru üzüm alım fiyatını açıkladı
Erdoğan açıkladı! Kuru Üzüm alımı kaç TL oldu?
Erdoğan açıkladı! Kuru Üzüm alımı kaç TL oldu?
BM Genel Sekreteri İstanbul’da
BM Genel Sekreteri İstanbul'da
Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Daha Fazla Video Göster