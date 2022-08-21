6’lı Masa adayını neden belirleyemiyor?

Şubat ayından bu yana 30 kez baş başa görüşüp beş kez de yuvarlak masa etrafında toplanan muhalefet liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde altıncı kez bir araya gelecek. Peki toplantıdan aday ismi çıkacak mı, hangi konular ele alınacak? Ayrıntıları A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.