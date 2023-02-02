02 Şubat 2023, Perşembe
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6’lı koalisyonda neler oluyor? Muhalefet "Avrupa'dan aferin" mi bekliyor? A Haber'de sert tepki: Avrupa görevini yerine getirdi
6'lı koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'ın, "Avrupa bize aferin diyecek" açıklaması, 6'lı koalisyonun yıkacağız, yapmayacağız, kaldıracağız dediği vaatleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit siyaseti... 6'lı koalisyonun hedefi "Batı'dan onay almak" mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve İletişimci - Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.