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68 saat sonra Hatay'da yeni mucize! O anlar A Haber ekranlarında

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Giriş: 09.02.2023 00:30
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında tam 68 saat sonra bir vatandaş enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...
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