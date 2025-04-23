6.2’lik depremin sesi kaydedildi! İşte o ses kaydı...

İstanbul’daki 6,2 büyüklükte deprem sonrası büyük panik oluştu. Korku dolu anların ardından depremin sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk megakentteki 6.2'lik depreme ilişkin "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" şeklinde konuştu.