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6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı

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Giriş: 06.10.2023 08:35
HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşlarının 35 ilde düzenlediği saldırıların üzerinden 9 yıl geçti. Şiddet eylemlerinde 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. Peki, olaylara giden süreç nasıl başladı? Neler yaşandı? Detaylar özel dosya haberimizde...
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6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı
6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı
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