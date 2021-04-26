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6-8 Ekim Kobani olayları davası! A Haber'de değerlendirdi: Sadece terör olayı değil, bir ihanetin açıkça ifadesidir!

A Haber
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Giriş: 26.04.2021 12:56
Güncelleme:26.04.2021 13:39
Kobani olayları davası başlıyor. HDP’nin çağrısıyla başlayan olaylarda 37 kişi katledildi. Sanıklar devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmakla suçlanıyor. Kobani sanıkları hangi cezayı alacak? CHP ve İYİ Parti HDP'nin 'soykırım' açıklamasına neden sessiz? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Güvenç, "Kobani olayları sadece terör olayı değil, bir kalkışmanın bir ihanetin açıkça ifadesidir" dedi.
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