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59 ilde

59 ilde "Narkoçelik" operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 09:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 59 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-32' operasyonlarında 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
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59 ilde Narkoçelik operasyonu
59 ilde "Narkoçelik" operasyonu
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