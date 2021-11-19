5,1’lik deprem anı kamerada! Erzurum’da deprem anını kaydeden çocukların korku dolu anları

Son dakika deprem haberi.... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. İşte Erzurum’da deprem anını kaydeden çocukların korku dolu anları...

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