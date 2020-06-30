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4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı |Video

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Giriş: 30.06.2020 21:33
Güncelleme:30.06.2020 21:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak dün evlatları Hamza Salih'in dünyaya gelmesiyle 4.kez anne - baba olmanın sevincini yaşadı. Bakan Albayrak, Hamza Salih bebeğin dünyaya gelmesi vesilesiyle arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunanlara teşekkür mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

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