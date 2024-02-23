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46 ilde torbacılara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 08:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” operasyonlarında 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya ayrıca 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.
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46 ilde torbacılara operasyon
46 ilde torbacılara operasyon
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