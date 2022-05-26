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4,5 milyon ton tahıl Odessa'da! Milyonlarca ton tahıl limanlardan nasıl kurtarılacak?

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 11:34
Rusya-Ukrayna savaşı 92. Gününde devam ediyor. Bölgede çatışmalar şiddetleniyor. Ukrayna’nın dünyaya açılan noktalarında olan Odessa ise kritik öneme sahip. Limanlarda 4,5 milyon ton tahıl bekliyor. NATO ülkeleri Odessa'da 'koruyucu' koridor oluşturacak. A Haber ekipleri Odessa’ya gitti ve bölgeden son durumu ekrana taşıdı.
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