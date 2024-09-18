18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
44 ilde uyuşturucu operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

44 ilde uyuşturucu operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 09:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
44 ilde uyuşturucu operasyonu
44 ilde uyuşturucu operasyonu
MHP’den CHP’ye anayasa yanıtı!
MHP’den CHP’ye anayasa yanıtı!
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan'ın programında ne var?
Netanyahu katliam şebekesi hesap verecek
"Netanyahu katliam şebekesi hesap verecek"
Narin’in yengesi Hediye Güran tutuklandı
Narin’in yengesi Hediye Güran tutuklandı
Narin Güran’ın ölüm nedeni belli oldu
Narin Güran’ın ölüm nedeni belli oldu
Yeni gelişme ilk kez ve sadece A Haber’de
Yeni gelişme ilk kez ve sadece A Haber'de
Narin’in yengesine tutuklama talebi
Narin'in yengesine tutuklama talebi
FETÖ’cü hakimler böyle yakalandı!
FETÖ’cü hakimler böyle yakalandı!
Narin Güran cinayetinde 2 kişi serbest
Narin Güran cinayetinde 2 kişi serbest
Eygi’nin kesin ölüm nedeni belirlendi mi?
Eygi'nin kesin ölüm nedeni belirlendi mi?
Cinayet kararını aile meclisi mi aldı?
Cinayet kararını aile meclisi mi aldı?
Daha Fazla Video Göster