44 ilde uyuşturucu operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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