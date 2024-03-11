11 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
40 KM derinlikte güvenlik hattı mı? Terörle mücadelede yeni süreç mi?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar geldi. Bakan Güler, “Terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Artık başka safhaya geçilmeli. Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Teröristleri sınırlarımızın 40 km uzağında tutmalıyız” ifadelerini kullandı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.