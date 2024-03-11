11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 40 KM derinlikte güvenlik hattı mı? Terörle mücadelede yeni süreç mi?

40 KM derinlikte güvenlik hattı mı? Terörle mücadelede yeni süreç mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2024 12:08
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar geldi. Bakan Güler, “Terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Artık başka safhaya geçilmeli. Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Teröristleri sınırlarımızın 40 km uzağında tutmalıyız” ifadelerini kullandı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni model taarruz! 4 boyutlu strateji
Yeni model taarruz! 4 boyutlu strateji
Gazze’de çok ağır tablo
Gazze'de çok ağır tablo
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
Aile destek ödemeleri hesapta!
Aile destek ödemeleri hesapta!
CHP’deki çıkar grubu kim?
CHP'deki çıkar grubu kim?
Terörü sorun olmaktan çıkaracağız
"Terörü sorun olmaktan çıkaracağız"
Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
"Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Katil İsrail saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
Hem şarkı söyledi hem oy istedi!
75 ilde Mercek operasyonu
75 ilde Mercek operasyonu
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Terör uzantısı DEM’e özel kadro!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
Altı ok gidiyor Altınok geliyor!
Daha Fazla Video Göster