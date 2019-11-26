26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.11.2019

4 dil bilen Fransız Anissa Laaroussi DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçiş yapmak isteyen Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi (21), yakalanarak, gözaltına alındı. 4 dil bilen genç kadın, sınır dışı edilecek. Anissa Laaroussi'nin 4 dil bilmesi ve DEAŞ saflarına katılmak istemesi "Fransız ajan mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız vatandaşı Anissa Laaroussi'nin terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Türkiye'ye giriş yaptığını saptandı. Genç kadını takibe alan polis, Laaroussi'nin İstanbul'dan otobüsle Adana'ya geldiği ve kentte bir otele yerleştiğini belirledi.

Geceyi Adana'ya geçirdikten sonra karayoluyla Hatay'a gideceği anlaşılan Laaroussi, otel odasında gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama 1420 euro para ile kimlik ve pasaportu bulundu.

Fransızca'nın yanı sıra Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilen Laaroussi'nin cep telefonunda yapılan incelemede çarşafla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Örgüte katılmak için DEAŞ militanlarıyla sosyal medya hesaplarından irtibata geçtiği ileri sürülen genç kadın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Türkiye'ye turistik gezi yapmak için geldiğini ileri sürdü.

Laaroussi, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 dil bilen Fransız Anissa Laaroussi DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
4 dil bilen Fransız Anissa Laaroussi DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
PKK'ya ait 8 adet EYP ele geçirildi
PKK'ya ait 8 adet EYP ele geçirildi
İşte İnce'nin teknede tatil yapan çete dediği isimler
İşte İnce'nin "teknede tatil yapan çete" dediği isimler
Katar'daki Türk birliğinden ilk görüntüler
Katar'daki Türk birliğinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan'dan Katar'da flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Katar'da flaş açıklamalar
Kadın hayatın yarısıdır: Yarım kalma
Kadın hayatın yarısıdır: Yarım kalma
Kumpas çöktü! CHP hedef saptırma peşinde
"Kumpas" çöktü! CHP hedef saptırma peşinde
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ankara’da F-16’lar S-400’ler için havalandı
Ankara’da F-16’lar S-400’ler için havalandı
Emine Erdoğan'dan önemli mesajlar
Emine Erdoğan'dan önemli mesajlar
Erdoğan, Al Sani tarafından böyle karşılandı
Erdoğan, Al Sani tarafından böyle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti
Kemal Kılıçdaroğlu yine çark etti
Daha Fazla Video Göster