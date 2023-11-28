28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı

39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2023 09:30
Güncelleme:28.11.2023 09:31
İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkesin üçüncü gününde, 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı. İsrail'in çoğunlukla protestoları bahane ederek tutukladığı Filistinli çocuklar, temel hakları ihlal edilerek, haksız yargılamalara maruz bırakıldı. Çocukların ailelerine kavuştuğunda ise duygu dolu anlar yaşandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı
39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı
Rakam değil medeniyet! 21 yılda devrim
Rakam değil medeniyet! 21 yılda devrim
81 ilde ÇEMBER-7 Operasyonu
81 ilde "ÇEMBER-7" Operasyonu
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Siyon Katır Birliği neden kuruldu?
Siyon Katır Birliği neden kuruldu?
CHP fondaşı TELE 1’de terör güzellemesi!
CHP fondaşı TELE 1'de terör güzellemesi!
CHP’li Deniz Yücel’in küstah sözlerine canlı yayında tepki
CHP'li Deniz Yücel'in küstah sözlerine canlı yayında tepki
Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası!
Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası!
Dünya takdir etti CHP hedef aldı
Dünya takdir etti CHP hedef aldı
İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi
İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi
Tanju Özcan yeniden CHP’de!
Tanju Özcan yeniden CHP'de!
MYK sonrası flaş açıklamalar
MYK sonrası flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster