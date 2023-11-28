28 Kasım 2023, Salı
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39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı
İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkesin üçüncü gününde, 39 Filistinli çocuk esir serbest bırakıldı. İsrail'in çoğunlukla protestoları bahane ederek tutukladığı Filistinli çocuklar, temel hakları ihlal edilerek, haksız yargılamalara maruz bırakıldı. Çocukların ailelerine kavuştuğunda ise duygu dolu anlar yaşandı.