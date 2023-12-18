36 ilde Sibergöz-10 operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçlarıyla, Yasa Dışı Bahisle, Suç Gelirleriyle, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi Suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” Operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

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