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36 gün sonra Adana'da ders zili çaldı

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 10:29
Deprem bölgesi Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Adana'dan aktardı.
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