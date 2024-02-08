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33 ilde DEAŞ operasyonu! 147 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 08:19
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı Kahramanlar-49 operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında 147 şüpheli yakalandı.
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33 ilde DEAŞ operasyonu!
33 ilde DEAŞ operasyonu!
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