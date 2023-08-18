3 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerini kullandı. Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olanların sayısı 32 oldu

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