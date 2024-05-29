"3. Dünya Savaşı" Uzak Doğu'da mı?

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya - Ukrayna savaşı derken savaş çanlarının çaldığı bir diğer nokta da Uzak Doğu oldu. İngiliz Telegraph Gazetesi'nde yayımlanan bir analizde Çin ordusu askerleri ve zırhlı araçları adaya taşımak için özel bir donanma kurmaya başladığı duyuruldu. Çin 300 bin askerle Tayvan'ı işgal mi edecek? 3. Dünya Savaşı Asya'da mı çıkacak? Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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