04 Kasım 2024, Pazartesi
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3 başkana terör soruşturması! A Haber’de değerlendirdi
Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden alındı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Bunlar göstere göstere gelen gelişmeler. Özgür Özel Mardin’e doğru gidiyormuş. Ne diyecek?" dedi. Avşar ise "CHP’nin meseleye yaklaşımı biraz saptırma biçiminde gerçekleşiyor. CHP bunu hep yapıyor. Geçmişteki kayyum uygulamalarında da benzer tavırlar ortaya koymuşlardı. Dünyanın hiçbir yerinde ana muhalefet partisi terörü savunmaz." ifadelerini kullandı.