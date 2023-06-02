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28. yasama dönemi başladı

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 14:52
Meclis'te 28. dönemi yemin töreni ile başladı. Meclis'in gündeminde ilk ne olacak? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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28. yasama dönemi başladı
28. yasama dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
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