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26.02.2020

28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten Hikmet Köksal hayatını kaybetti |Video

28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal İstanbul'da hayatını kaybetti. Köksal'ın, Sincan'da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası almış ve rütbeleri sökülmüştü.

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