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26.02.2020
28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürüten Hikmet Köksal hayatını kaybetti |Video
28 Şubat döneminin Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal İstanbul'da hayatını kaybetti. Köksal'ın, Sincan'da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası almış ve rütbeleri sökülmüştü.
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