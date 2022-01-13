13 Ocak 2022, Perşembe
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28 Şubat’çı akademisyen Metin Kazancı kovuldu
Ders esnasında başörtüsüne yönelik sarfettiği küçümseyici sözleri tepkilere yol açan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Metin Kazancı'nın görevine son verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Öğrencilerin giyim tercihi ve düşüncesinin tartışma konusu yapılamayacağı" vurgulandı.