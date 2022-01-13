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28 Şubat’çı akademisyen Metin Kazancı kovuldu

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Giriş: 13.01.2022 12:13
Ders esnasında başörtüsüne yönelik sarfettiği küçümseyici sözleri tepkilere yol açan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Metin Kazancı'nın görevine son verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Öğrencilerin giyim tercihi ve düşüncesinin tartışma konusu yapılamayacağı" vurgulandı.
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