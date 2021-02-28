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28 Şubat sürecinde tankları yürüten o komutanlar

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Giriş: 28.02.2021 13:58
Güncelleme:28.02.2021 15:57
28 Şubat postmodern darbenin birinci ayağını şüphesiz komutanlar oluşturuyordu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Güven Erkaya dönemin en önemli komutanları olarak öne çıkmıştı. Bakın o dönem neler söylemişlerdi.

28 Şubat postmodern darbenin birinci ayağını şüphesiz komutanlar oluşturuyordu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Güven Erkaya dönemin en önemli komutanları olarak öne çıkmıştı. Bakın o dönem neler söylemişlerdi.

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