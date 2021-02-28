28 Şubat sürecinde tankları yürüten o komutanlar

28 Şubat postmodern darbenin birinci ayağını şüphesiz komutanlar oluşturuyordu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Güven Erkaya dönemin en önemli komutanları olarak öne çıkmıştı. Bakın o dönem neler söylemişlerdi.

28 Şubat postmodern darbenin birinci ayağını şüphesiz komutanlar oluşturuyordu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Güven Erkaya dönemin en önemli komutanları olarak öne çıkmıştı. Bakın o dönem neler söylemişlerdi.