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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 Şubat postmodern darbe Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 28 Şubat 1997 yılı döneminde Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Türkiye daha önce birçok kez karşılaştığı askerin siyasete müdahale etme ve ülkeyi dizayn etme alışkanlığını bu kez farklı şekilde yaşamıştı. Ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla, skandal kararların uygulandığı Türkiye'de yaşayan vatandaşların huzuruna kastedilmişti. İnsanlık suçlarının işlendiği 28 Şubat 1997 yılı postmodern darbeye, dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti.

Giriş Tarihi: 28.02.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 13:38
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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 24 yıl geçti. Türkiye tarihinde kara bir leke olan bu süreçte gazeteler de bu süreçte etkin şekilde kullanılmış adeta olacaklar için zemin hazırlamıştı.

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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 ŞUBAT SÜRECİ

28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli postmodern darbeye giden süreçti.

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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır.

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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

NASIL VE KİME KARŞI?

Bu dönem, başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu personeli işinden atılmıştır.

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Tarihte kara leke: 28 Şubat! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

"İrticayla mücadele eylem planı" ile anılan bu süreçte verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu kurulmuştu.

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