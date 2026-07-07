Finlandiya Savunma Bakanı A Haber'e konuştu: "Türk teçhizatlarına güvenimiz tam"

36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemeye ve teknolojik kabiliyetlerine dikkat çeken Hakkanen, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Türk savunma sistemlerine duyduğu güveni dile getiren Finlandiyalı Bakan, ortak projelerin önemine vurgu yaptı.