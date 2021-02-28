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18 yılda 28 Şubat'ı silmek için neler yapıldı?

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Giriş: 28.02.2021 12:00
Güncelleme:28.02.2021 14:05
'Postmodern darbe 28 Şubat'ın izleri siliniyor. Türk demokrasi hayatının kırılma noktalarından biri olan 28 Şubat 1997'deki milli güvenlik kurulu toplantısı sonrasındaki uygulamaların kaldırılması için AK Parti tarafından 18 yıllık dönemde önemli çalışmalara imza atıldı. O çalışmaları İlter Yeşiltaş aktardı.

'Postmodern darbe 28 Şubat'ın izleri siliniyor. Türk demokrasi hayatının kırılma noktalarından biri olan 28 Şubat 1997'deki milli güvenlik kurulu toplantısı sonrasındaki uygulamaların kaldırılması için AK Parti tarafından 18 yıllık dönemde önemli çalışmalara imza atıldı. O çalışmaları İlter Yeşiltaş aktardı.

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