18 yılda 28 Şubat'ı silmek için neler yapıldı?

'Postmodern darbe 28 Şubat'ın izleri siliniyor. Türk demokrasi hayatının kırılma noktalarından biri olan 28 Şubat 1997'deki milli güvenlik kurulu toplantısı sonrasındaki uygulamaların kaldırılması için AK Parti tarafından 18 yıllık dönemde önemli çalışmalara imza atıldı. O çalışmaları İlter Yeşiltaş aktardı.

'Postmodern darbe 28 Şubat'ın izleri siliniyor. Türk demokrasi hayatının kırılma noktalarından biri olan 28 Şubat 1997'deki milli güvenlik kurulu toplantısı sonrasındaki uygulamaların kaldırılması için AK Parti tarafından 18 yıllık dönemde önemli çalışmalara imza atıldı. O çalışmaları İlter Yeşiltaş aktardı.