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Mağdurları 28 Şubat'ı A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 28.02.2021 12:18
Güncelleme:28.02.2021 14:00
28 Şubat'ın darbeler tarihindeki yeri oldukça farklı. Öyle ki dindar muhafazakar kesimin hedef alındığı bu süreçte, başörtülü genç kızlar üniversitelere sokulmadı. Kamuda çalışanlar ise ihraç edildi. O gün başörtüsü yasağına karşı mücadele eden kadınlar, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

28 Şubat'ın darbeler tarihindeki yeri oldukça farklı. Öyle ki dindar muhafazakar kesimin hedef alındığı bu süreçte, başörtülü genç kızlar üniversitelere sokulmadı. Kamuda çalışanlar ise ihraç edildi. O gün başörtüsü yasağına karşı mücadele eden kadınlar, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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