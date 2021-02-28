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Mağdurları 28 Şubat'ı A Haber'e anlattı
28 Şubat'ın darbeler tarihindeki yeri oldukça farklı. Öyle ki dindar muhafazakar kesimin hedef alındığı bu süreçte, başörtülü genç kızlar üniversitelere sokulmadı. Kamuda çalışanlar ise ihraç edildi. O gün başörtüsü yasağına karşı mücadele eden kadınlar, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
28 Şubat'ın darbeler tarihindeki yeri oldukça farklı. Öyle ki dindar muhafazakar kesimin hedef alındığı bu süreçte, başörtülü genç kızlar üniversitelere sokulmadı. Kamuda çalışanlar ise ihraç edildi. O gün başörtüsü yasağına karşı mücadele eden kadınlar, yaşadıklarını A Haber'e anlattı.