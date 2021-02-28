HOCANIN ADİL DÜZEN SÖZÜ RAHATSIZ ETTİ

Burada atlanılan bir şey var. 28 Şubat'ın özünde daha önceki darbelerin gerekçesi neyse 28 Şubat postmodern darbesinin özü arkası önü aynıdır. Erbakan Hoca gelirken adil düzen dedi sömürüye son dedi. Türkiye'de Adnan Menderes yerli ve milli demiştir Demirel yerli ve milli demiştir Hoca aynı şekilde bir adil düzen sözü etti bu Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti. Gerisinde 28 Şubat'ın arkasında sadece iki tane 3 tane general saymak yetmez. Medyası da vardır büyük sermayesi de vardır. Unutmayın ki 28 Şubat sürecinden sonra gelen dönemde kaç tane banka batmıştır. Trilyonlar nasıl hortumlanmıştır? Özellikle ABD İsrail ikilisi Hoca'nın Başbakanlık yapmasını o hükümetin devam etmesini istemediler. Hoca iktidara Başbakanlığa geldiği zaman devlet millet buluşmasını ve kaynaşmasını sağlayacağım dedi bu laf bile bir takım çevreleri rahatsız etmiştir bu kadar açık.