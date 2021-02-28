Son dakika: 28 Şubat postmodern darbe nasıl yapıldı? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber'de anlattı: 28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi
Türk siyasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat sürecinin 24. yılı. Peki 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? Milli irade nasıl yok sayıldı? Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulümün baş aktörleri kimlerdi? O acı günlerde neler yaşandı? Asker 28 Şubat'ta nasıl müdahale etti? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında anlattı. Donat, "Türkiye 28 Şubat'ı benden öğrendi" ifadelerini kullanarak "Hoca'nın adil düzen sözü Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti" dedi. İşte öncesiyle ve sonrasıyla 38 Şubat süreci...
Türk siyasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat sürecinin 24. yılı. Peki 28 Şubat'ta neler olmuştu? Demokrasi nasıl tank paletlerinin altında ezildi? Milli irade nasıl yok sayıldı? Postmodern darbe adı altında gerçekleşen zulümün baş aktörleri kimlerdi? O acı günlerde neler yaşandı? Asker 28 Şubat'ta nasıl müdahale etti? Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında anlattı. Donat, "Türkiye 28 Şubat'ı benden öğrendi" ifadelerini kullanarak "Hoca'nın adil düzen sözü Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti" dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TÜRKİYE BENDEN ÖĞRENDİ"
28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi. Prof. Dr. Başbakan Necmettin Erbakan da 28 Şubat'ı benden öğrendi. Bir Pazar günü maça gitmiştim Gençlerbirliği – Altay maçına. Gençlerbirliği'nin as başkanıydım gittim şeref tribünündeki yerime oturacağım sırada arka sıralardan birisi bana el salladı gel gel diye. Şapkalı kasketli siyah gözlüklü paltolu kaşkolü birisi tanımıyorum ama ısrarla da davet ediyor. Gittim Oramiral Güven Erkaya Deniz Kuvvetleri Komutanı Altay taraftarıyım dedi sen de Gençlerbirliği yöneticisisin maç izlemeye geldim dedi. Oturduk sohbet ettik. Sohbet sırasında bana ordunun rahatsızlığını, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeleri, Demirel'e ısrarla MGK'yı özel bir irtica gündemiyle toplamasını istediklerini Demirel'in bunu her defasında ertelediğini, bu defa çok ısrar ettiklerini ve 28 Şubat'ta özel gündemle MGK'nın toplanacağını söyledi. Kağıdı kalemi çıkarmak istedim aklına yaz dedi. Bunları gazetede yazacağım dedim hiçbir mahsuru yok dedi. Yazdım gazetede manşet oldu ondan sonra da 28 Şubat geldi.
HOCANIN ADİL DÜZEN SÖZÜ RAHATSIZ ETTİ
Burada atlanılan bir şey var. 28 Şubat'ın özünde daha önceki darbelerin gerekçesi neyse 28 Şubat postmodern darbesinin özü arkası önü aynıdır. Erbakan Hoca gelirken adil düzen dedi sömürüye son dedi. Türkiye'de Adnan Menderes yerli ve milli demiştir Demirel yerli ve milli demiştir Hoca aynı şekilde bir adil düzen sözü etti bu Türkiye'de bir takım çevreleri ve Batı'yı rahatsız etti. Gerisinde 28 Şubat'ın arkasında sadece iki tane 3 tane general saymak yetmez. Medyası da vardır büyük sermayesi de vardır. Unutmayın ki 28 Şubat sürecinden sonra gelen dönemde kaç tane banka batmıştır. Trilyonlar nasıl hortumlanmıştır? Özellikle ABD İsrail ikilisi Hoca'nın Başbakanlık yapmasını o hükümetin devam etmesini istemediler. Hoca iktidara Başbakanlığa geldiği zaman devlet millet buluşmasını ve kaynaşmasını sağlayacağım dedi bu laf bile bir takım çevreleri rahatsız etmiştir bu kadar açık.
DEMİREL SİSTEMİN YÜRÜMEDİĞİNİ GÖRDÜ
Herkesin kendisine göre bir hesabı vardı. O dönemde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile konuştum. Tunus seyahati dönüşü yaptığım bir konuşma vardır bu sistem işlemiyor dedi. İşlemiyor dediği sistem parlamenter sistemdir. Süleyman Demirel o dönemde ilk defa başkanlık sistemini seslendirmiş ve savunmuştur. Sistemin yürümediğini gördü. Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor dedi. Ama Cumhurbaşkanı olarak Meclis'i fes edip Türkiye'yi seçime götürme imkan ve yetkisi yoktu.
ERBAKAN'IN DEVRİLMESİ İÇİN İSTİFA ETTİLER
Siyasetçilerin o dönemde tavrı neydi? Bakın İstanbul'da bir toplantı oldu, 8. Dünya kalp günü falan öyle bir toplantı, o toplantıda denildi ki Erbakan hükümetini alkışlarla istifaya davet edelim. Millet ayağa kalktı alkışladı. Alkışlayanlar içerisinde Erbakan hükümetinin Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna da vardı. Aktuna darbe sürecinden epeyce sonra bir gazeteye verdiği mülakatta şunu demiştir "hepimizi gaza getirdiler, darbe geliyor dediler, irtica tehlikesi var dediler, hepimiz korktuk o davranışın direk içine girdik". Erbakan hükümetinin devrilmesi için hükümetin iki üyesi hükümeti protesto ederek bakanlıktan istifa etmiştir.
28 ŞUBAT TAM BİR REZİLLİKTİR
Bunlar büyülü laflardır irtica deyince tüylerimiz diken diken ediyor "Atatürk devrimleri yıkılmak isteniyor" deyince bir anda tüylerimiz diken diken oluyor. Bizim bu hassas damarlarımızı MOSSAD da biliyor, ABD de biliyor çıkar çevreleri de biliyor faiz düzeni de biliyor. 28 Şubat tam bir rezilliktir. Tam bir utanç belgesidir.
28 ŞUBAT'TAN 15 TEMMUZ'A DERİN BAĞLANTILAR
15 Temmuz alçaklığı. Ben bunu gözlerimle gördüm ben bunu TBMM'nin darbe araştırma komisyonunda da söyledim. Gazeteci arkadaşlarımızın elinde birer kağıt bilgi notu o dönemde pek çok köşe yazılarının yazdığı yazı Genelkurmay'ın gönderdiği bilgi notlarıdır açık açık. Bunların bir kısmı hala utanmadan aramızda dolaşıyor kahramanlık taslıyorlar bu takım insanların yatacak yeri yok.