Tansu Çiller'den 28 Şubat açıklaması: AK Parti darbe vesayet dönemini bitirdi

Milli Güvenlik Kurulunun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararları alışının üzerinden tam 24 yıl geçti. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. 28 Şubat sürecinin hedefindeki Refah-Yol hükümetinin başbakan yardımcısı olan Tansu Çiller, o dönem askerin demokrasiye yaptığı müdahalenin maliyetinin 291 milyar dolar olduğunu söyledi. AK Parti iktidarında vesayet döneminin bitirildiğini de ifade eden Çiller, şimdi yapılması gerekenin ise topyekün birleşmek olduğuna dikkat çekti.

Milli Güvenlik Kurulunun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararları alışının üzerinden tam 24 yıl geçti. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.. 28 Şubat sürecinin hedefindeki Refah-Yol hükümetinin başbakan yardımcısı olan Tansu Çiller, o dönem askerin demokrasiye yaptığı müdahalenin maliyetinin 291 milyar dolar olduğunu söyledi. AK Parti iktidarında vesayet döneminin bitirildiğini de ifade eden Çiller, şimdi yapılması gerekenin ise topyekün birleşmek olduğuna dikkat çekti.