Başkan Erdoğan ve Trump zirve öncesi yan yana

Küresel diplomaside tarihi gün yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki kritik NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı’nda Donald Trump’ı bizzat karşıladı. İki lider arasındaki dev zirvede; savunma sanayiinden 100 milyar dolarlık ticaret hedefine, bölgesel savaşlardan terörle mücadeleye kadar 10 kritik madde masaya yatırılacak. Esenboğa Havalimanı'ndaki o samimi anlar, dünya siyasetine damga vurdu.