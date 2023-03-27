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27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 09:03
Takvim yaprakları 27 Mart 1994'ü  gösteriyordu. İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Megakent o dönemde birçok problemle savaşıyordu. Bunlarda biri de trafikti... Peki ya trafiği rahatlatmak için neler yapıldı? İşte tüm detaylar…
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