27 Mart 1994: İstanbul’un kaderi değişiyor! Belediye Başkanı seçilen Erdoğan yeni dönemi başlattı

Takvim yaprakları 27 Mart 1994'ü gösteriyordu. İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Megakent o dönemde birçok problemle savaşıyordu. Bunlarda biri de trafikti... Peki ya trafiği rahatlatmak için neler yapıldı? İşte tüm detaylar…

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