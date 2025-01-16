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21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı

21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 19:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukh'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 11 anlaşmaya imza atıldı.
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21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı
21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı
21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı
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