21 yıl sonra 11 anlaşma imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukh'u Külliye'de resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 11 anlaşmaya imza atıldı.

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