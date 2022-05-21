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21 Mayıs Süt Günü! Süt ineklerinin bakımı nasıl yapılmalı? Kaliteli süt için ne gerekli?

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 09:58
Bugün Dünya Süt Günü. 'Mükemmel gıda' olarak adlandırılan ve besin değeri açısından oldukça kıymetli bir içecek olan sütün serüveni nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Süt Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz ve süt üreticisi Hayrettin Koyurga değerlendirdi.
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