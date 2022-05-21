21 Mayıs Süt Günü! Süt ineklerinin bakımı nasıl yapılmalı? Kaliteli süt için ne gerekli?

Bugün Dünya Süt Günü. 'Mükemmel gıda' olarak adlandırılan ve besin değeri açısından oldukça kıymetli bir içecek olan sütün serüveni nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Süt Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz ve süt üreticisi Hayrettin Koyurga değerlendirdi.

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