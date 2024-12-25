25 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 2025 Asgari ücret zammı açıklandı!
2025 Asgari ücret zammı açıklandı!

2025 Asgari ücret zammı açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2024 01:42
2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni asgari ücret açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erden, “Daha yüksek rakamlar konuşulmuştu. Son 10 yıla ya da son 5 yılın enflasyon oranına bakılıyor ve onun biraz üzerinde bir zam gerçekleştiriliyordu bizde bu matematik üzerinden %40’ın üzerinde bir zam beklemiştik. Ancak bu sene ilk kez asgari ücret tartışmaları yapılırken iş dünyasından gelen bazı açıklamalar oldu ve önümüzdeki yılında enflasyon rakamı baz alınsın dediler. Dolayısıyla masada böyle bir beklenti vardı. Açıklanan ücret beklentilerin alında kaldı.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2025 Asgari ücret zammı açıklandı!
2025 Asgari ücret zammı açıklandı
2025 Asgari ücret zammı açıklandı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
TBMM’de AK Partili Yayman’dan DEM’e sert tepki!
TBMM'de AK Partili Yayman'dan DEM'e sert tepki!
15 günde 25 bin kişi Suriye’ye geri döndü!
15 günde 25 bin kişi Suriye’ye geri döndü!
Bakanlardan Balıkesir açıklaması
Bakanlardan Balıkesir açıklaması
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul
Cami altında işkence! Esad sen nasıl bir zalimsin?
Cami altında işkence! Esad sen nasıl bir zalimsin?
Suriye’den özel görüntüler A Haber’de!
Suriye'den özel görüntüler A Haber'de!
Halep’te yaşayan Hristiyanlar ne düşünüyor?
Halep’te yaşayan Hristiyanlar ne düşünüyor?
Türkiye’nin rolü ne?
Türkiye'nin rolü ne?
İki bakan Balıkesir’e gidiyor
İki bakan Balıkesir'e gidiyor
Daha Fazla Video Göster