2025 Asgari ücret zammı açıklandı!

2025 Asgari ücret zammı için gerçekleştirilen Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni asgari ücret açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erden, “Daha yüksek rakamlar konuşulmuştu. Son 10 yıla ya da son 5 yılın enflasyon oranına bakılıyor ve onun biraz üzerinde bir zam gerçekleştiriliyordu bizde bu matematik üzerinden %40’ın üzerinde bir zam beklemiştik. Ancak bu sene ilk kez asgari ücret tartışmaları yapılırken iş dünyasından gelen bazı açıklamalar oldu ve önümüzdeki yılında enflasyon rakamı baz alınsın dediler. Dolayısıyla masada böyle bir beklenti vardı. Açıklanan ücret beklentilerin alında kaldı.” ifadelerini kullandı.

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