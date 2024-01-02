2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? 60 bine yakın personel alımı yapılacak

Devlet kurumları 2024 yılında 60 bine yakın memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum hangi birim için kaç personeli istihdam edecek? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

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