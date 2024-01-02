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2024 yılında kaç kamu personeli alınacak? 60 bine yakın personel alımı yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 12:10
Devlet kurumları 2024 yılında 60 bine yakın memur, personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Peki hangi kurum hangi birim için kaç personeli istihdam edecek? Detayları A haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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