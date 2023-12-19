19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak! Kütüphaneler nerede açılacak?

2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak! Kütüphaneler nerede açılacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2023 16:23
Son dakika haberleri... 2024 yılında yapay zeka temelli 100 akıllı kütüphane açılacak. Peki kütüphaneler nerede açılacak? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak!
2024 yılında 100 akıllı kütüphane açılacak!
Kirada arabuluculuk başarısı!
Kirada arabuluculuk başarısı!
2 günde 29 sarsıntı! Tsunami tehlikesi...
2 günde 29 sarsıntı! Tsunami tehlikesi...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Patlamanın arkasında depremlerin mi var?
Patlamanın arkasında depremlerin mi var?
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
Bakan Tunç’tan flaş açıklama
Bakan Tunç'tan flaş açıklama
AK Parti’de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
AK Parti'de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
Teröre geçit yok!
Teröre geçit yok!
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
Daha Fazla Video Göster