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2023 seçimleri için yeni tarih verdiler! A Haber ekranlarında açıkladılar

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Giriş: 03.01.2023 00:21
2023 yılına girilmesinin ardından artık gözler seçim takvimine çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Tarihin çok az daha geriye çekilmesiyle ilgili çalışmalar var" ifadelerini kullandı. Çelik'in bu sözlerini A Haber ekranlarında yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür seçime ilişkin tarih verirken, Moderatör Melih Altınok "Ben de öyle duydum ve yazdım" ifadelerini kullandı. Peki 2023 seçimleri ne zaman olacak? İşte detaylar...
2023 seçimleri için yeni tarih verdiler!
2023 seçimleri için yeni tarih verdiler!
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