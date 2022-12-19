19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2023 seçimleri erkene çekilecek mi? Başkan Erdoğan o görüşmeyi işaret etti! Mardin'de son dakika açıklamaları...

2023 seçimleri erkene çekilecek mi? Başkan Erdoğan o görüşmeyi işaret etti! Mardin'de son dakika açıklamaları...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2022 01:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na helalleşme konusunda göndermede bulunurken "Önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Önce 10 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlarla gezmeyi bırak." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Yunanistan ile olan gerginliğe değinen Başkan Erdoğan "Ege'de çılgınlıklar yapıyorlar bizimkiler de gerekeni yaptı." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca seçimlerin erkene çekilip çekilmeyeceğine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
2023 seçimleri erkene çekilecek mi?
2023 seçimleri erkene çekilecek mi?
17-25 Aralık’ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber’de
17-25 Aralık'ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber'de
Saraçhane kumpası tutmaz
"Saraçhane kumpası tutmaz"
Türkiye insansız uçuş teknolojisinde devleşti
Türkiye insansız uçuş teknolojisinde devleşti
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Türkiye-Almanya-Yunanistan görüşmesi
Başkan Erdoğan Katar’a gitti
Başkan Erdoğan Katar'a gitti
A Haber Gabar’daki petrol sahasında
A Haber Gabar'daki petrol sahasında
Gençlerle buluşmadan renkli anlar
Gençlerle buluşmadan renkli anlar
Mısır’a yeki alanı tepkisi
Mısır'a yeki alanı tepkisi
Aysever: HDP’liler bu manzaradan rahatsız
Aysever: "HDP'liler bu manzaradan rahatsız"
Yer yerinden oynayacak!
Yer yerinden oynayacak!
CHP lideri İmamoğlu’ndan istifasını istedi
CHP lideri İmamoğlu'ndan istifasını istedi
Daha Fazla Video Göster