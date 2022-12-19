2023 seçimleri erkene çekilecek mi? Başkan Erdoğan o görüşmeyi işaret etti! Mardin'de son dakika açıklamaları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na helalleşme konusunda göndermede bulunurken "Önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Önce 10 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlarla gezmeyi bırak." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Yunanistan ile olan gerginliğe değinen Başkan Erdoğan "Ege'de çılgınlıklar yapıyorlar bizimkiler de gerekeni yaptı." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca seçimlerin erkene çekilip çekilmeyeceğine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...