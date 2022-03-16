16 Mart 2022, Çarşamba
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200 yıllık 112 çınar kesildi! Çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar neden sessiz?
İstanbul'da 200 yıllık 112 çınar hastalık bahanesiyle CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Tartışmalar sürüyor. Ancak çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar ise sessizliğini koruyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel değerlendirdi.