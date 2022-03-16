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200 yıllık 112 çınar kesildi! Çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 16.03.2022 14:43
İstanbul'da 200 yıllık 112 çınar hastalık bahanesiyle CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Tartışmalar sürüyor. Ancak çevreciler, mimarlar odası ve sanatçılar ise sessizliğini koruyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel değerlendirdi.
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