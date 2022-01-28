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20 yıllık suikastın karakutusu! Hablemitoğlu suikastının kilit ismi ifadesinde ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 10:34
Fethullahçı terör örgütü tehlikesine yıllar önce dikkati çeken tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Bozkır, 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ayrıntıları A haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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