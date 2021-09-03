03 Eylül 2021, Cuma
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20 bin öğretmen atandı | Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yüz yüze eğitim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.