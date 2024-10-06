2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ve 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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